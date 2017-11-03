Санкт-Петербург, 3 ноября, 2017, 20:02 — ИА Регнум. 21 октября Временным Правительством одобрен для внесения в предпарламент проект положения о предоставлении исключительных полномочий губернским и областным комиссарам Правительства для борьбы с анархией и контрреволюцией.

Революционный плакат

Министр внутренних дел Никитин разослал циркулярную телеграмму комиссарам о применении воинской силы для подавления беспорядков.

«Единство», указывая на статью в газете «Рабочий Путь», разоблачающую замыслы европейских держав, направленные к военному поражению России и заключению мира за ее счет, — пишет:

«Нас только интересует одно: читают ли эти «иностранные» статьи в «Рабочем Пути» Керенский, Терещенко и сэр Бьюкенен? И если читают, то не находят ли они, наконец, нужным прописать тяжело больной газете хорошее лекарство, которое бы действовало решительно и верно?».

Известным журналистом Владимиром Бурцевым в газете «Общее Дело» опубликовано воззвание: «Граждане, спасайте отечество!», в котором он говорит о сделанном военным министром Верховским на заседании комиссии предпарламента по обороне 20-го октября предложении заключить сепаратный мир тайно от союзников. Квалифицируя это предложение как прямую измену России, Бурцев заканчивает воззвание призывом: «Граждане, все на ноги! Идите спасать Россию!».

По распоряжению Керенского, газета «Общее Дело» в тот же день закрыта за разглашение сведений о закрытом заседании комиссии предпарламента по обороне и объявлениях военного министра Верховского в частности. Сообщение Временного Правительства грозит закрытием всем газетам, нарушившим это распоряжение.

Министр путей сообщения Ливеровский внес во Временное Правительство проект учреждения в составе министерства Временного Управления Труда на путях сообщения. Необходимость создания этого органа мотивирована исключительно острым характером, который приобрели вопросы труда на путях сообщения, разобщенностью ведомственных органов от организаций трудящихся и ненормальными отношениями между ними.

Железная дорога

Бюро ЦИК Советов по поводу назначения Военно-Революционным Комитетом комиссаров в части петроградского гарнизона вынесло резолюцию, в которой считает вредным данный шаг при наличии комиссаров, назначенных ЦИК, и угрожает комиссарам Военно-Революционного Комитета привлечением к ответственности в случае задержки или изменения ими распоряжений военных властей.

На экстренном общем собрании полковых комитетов петроградского гарнизона в Смольном Троцкий в докладе от имени Исполкома Петроградского Совета указал на наступающие грозные события и призвал рабочих и солдат сплотиться вокруг Совета, поддержать новый орган — Военно-Революционный Комитет и помочь Советам в их борьбе за захват власти. Троцкий призывал гарнизон и пролетариат Петрограда к полному спокойствию и выдержке 22 октября, чтобы избежать инцидентов, могущих возникнуть в связи с назначенным крестным ходом казаков.

Выступавшие после Троцкого представители воинских частей требовали немедленного перехода власти в руки Советов. Представитель 4-го Донского казачьего полка сообщил, что полк не будет принимать участия в крестном ходе. Делегат 14-го казачьего полка заявил, что полк будет всеми силами бороться против контрреволюции, откуда бы она ни исходила, но возражал против своевременности выступления. Представители фронта требовали заключения мира.

Член ЦИК пытался выступить с напоминанием о близости созыва Учредительного Собрания и немцев к Петрограду, о несвоевременности и невозможности захвата власти вооруженной силой, но под шумные протесты собрания вынужден был прекратить свою речь. Лашевич (большевик) указал, что гражданскую войну провоцирует правительство, созданное оборонцами; Советское Правительство предложит всем народам заключить честный демократический мир, но если это предложение будет отвергнуто, и народы воюющих с нами государств захотят раздавить революционную Россию, тогда начнется революционная война, и большевики будут в первых рядах бойцов. За казачьим же крестным ходом, несомненно, скрывается политическая авантюра.

Приняты три резолюции. О поддержке Военно-Революционного Комитета, о дне 22 октября и недопустимости провокаций со стороны «корниловцев и буржуазии», о Всероссийском съезде Советов.

«Время слов прошло. Страна на краю гибели. Армия требует мира, крестьяне требуют земли, рабочие требуют работы и хлеба. Коалиционная власть против народа. Она — орудие в руках врагов народа.

Время слов прошло. Всероссийский съезд Советов должен взять власть в свои руки и обеспечить народу мир, землю и хлеб. Этого требует спасение революции и народа. Власть — Советам. Немедленное перемирие на всех фронтах. Земля — крестьянам. Честный созыв Учредит. Собрания в назначенный срок.

Петроградский гарнизон торжественно обещает Всероссийскому съезду в борьбе за эти требования отдать в его распоряжение все свои силы до последнего человека. Надейтесь на нас, полномочные представители солдат, рабочих и крестьян. Мы все на своих постах, готовые победить или умереть».

Отряд красногвардейцев у Смольного перед отправкой на боевое задание Военно-революционного комитета

Деятельность Военно-Революционного Комитета за 21 октября освещена в «Бюллетене ВРК Петроградского Совета»:

«В связи с данными штабом округа в части войск особыми распоряжениями в штаб делегированы для совместной работы и контроля восемь членов комитета.

В ночь на 22-е в экстренном заседании представителями делегации, уполномоченной для переговоров с чинами штаба, сделано сообщение о разрыве штаба округа с представителями Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. В Петропавловскую крепость прибыла 5-я отдельная автомобильная батарея с зенитными орудиями, 110 человек».

Большевик Константин Мехоношин в воспоминаниях пишет о действиях комитета:

«Военно-Революционный Комитет постановил назначить новых комиссаров к командующему войсками Петроградского округа Полковникову. Избранными оказались Садовский, Лазимир и я. В мандатах и особом обращении в штаб от имени Военно-Революционного Комитета указывалось, что все приказы командующего должны скрепляться подписью одного из комиссаров, и что без них приказы будут считаться недействительными…

Вечером… на поданном из штаба автомобиле мы отправились исполнять свои обязанности. Полковников тотчас же нас принял, выслушал наше заявление, спокойно и уверенно переданное тов. Садовским, и ответил, что никаких комиссаров он не признает и в опеке не нуждается. На наш намек, что, пожалуй, без санкции представителя Питерского Совета приказы будут плохо исполняться, самоуверенно заявил, что гарнизон в его руках и он с ним будет и может делать то, что нужно… После этого краткого обмена нам ничего не оставалось делать, как вернуться в Смольный и принимать соответствующие меры…

Тотчас же вызвали Якова Михайловича Свердлова и, кажется, тов. Троцкого. После короткого обсуждения разослали по всем частям гарнизона постановление Военно-Революционного Комитета об исполнении приказов, лишь скрепленных комиссией, а в караулы предложили отправить наиболее надежных солдат. О происшедшем одновременно через партийные ячейки была дана подробная информация. Так произошел разрыв связи со штабом округа».

Отказ командующего Петроградским военным округом подчиниться воле Петроградского Совета вызвал опубликование приказа Комитета о том, что «отныне вся власть в Петербурге переходит в руки В.-Р. К-та». По этому приказу войска исполняют только распоряжения и приказы Военно-Революционного Комитета, передаваемые им через полковых комиссаров, а все иные распоряжения, откуда бы они ни исходили, признаются контрреволюционными, точно так же, как и всякие выходы из казарм, помимо Комитета. Этим приказом в Петрограде началось вооруженное восстание, потому что конфликт с Временным Правительством стал открытым.

Н. С. Самокиш. Дни революции

Из зарегистрированных до вечера 21 октября 302 делегатов на Всероссийский съезд Советов большинство составляют большевики.

По предложению главнокомандующего Петроградским военным округом, назначенный на 22 октября казачий крестный ход отменен.

В Петрограде, за уменьшением поступления хлебных грузов, хлебный паек уменьшен с ¾ до ½ фунта в день. В Тифлисе хлебный паек снижен до ¾ фунта.

В «Известиях Московского Совета» опубликована резолюция собрания 2000 рабочих Симоновского района:

«Собрание заявляет, что рабочие готовы к новой революционной борьбе за свержение власти буржуазии, эсеров и меньшевиков и за немедленный переход органов власти в руки Советов РС и КД».

Там же опубликовано сообщение о захвате Владивостокским Советом власти; Советом издано постановление, в силу которого неповиновение Совету будет рассматриваться как контрреволюционное действие.

На открывшемся во Владивостоке первом Дальневосточном съезде профсоюзов и фабрично-заводских комитетов 23 голосами против 21 принята резолюция об устранении от власти буржуазных классов.

Марпупольский Совет вынес резолюцию, в которой «считает необходимым немедленный переход всей полноты власти в руки Советов РС и КД и отменяет своим делегатам на съезде отстаивать все пункты резолюции, в противном случае лишает их мандатов».

В Ташкенте на соединенном заседании Совета рабочих и солдатских депутатов, полковых, ротных и командных комитетов принят наказ делегату на Всероссийский съезд Советов с требованием передачи всей власти Советам.

21 октября опубликовано сообщение, полученное военным министерством из Финляндии: «Самостоятельное выступление большевиков в Финляндии вряд ли возможно, но если будут выступления в Петрограде, будет в Финляндии оказана поддержка».

Требования немедленного перехода власти в руки Советов выдвинул еще целый ряд армейских соединений, рабочих комитетов, союзов и Советов.

В Иркутске открылся общесибирский съезд Советов; преобладают большевики. В Александровске (Екатеринославская губерния) начались перевыборы Исполкома Совета. Меньшевики и эсеры решили своих кандидатов не выставлять и предоставить все места фракции большевиков.

Совещанием при петроградском городском голове одобрен проект организации добровольческой гражданской охраны населения, мотивированный неудовлетворительным состоянием милиции.

В Казани командующий войсками утром 21 октября отдал приказ разоружить артиллерийский дивизион, отказавшийся 20 октября выдать большевика-офицера. На разоружение были отправлены три школы прапорщиков с броневиками, которых дивизион хотел встретить орудийным огнем. После переговоров было решено созвать вечером гарнизонное собрание для обсуждения создавшегося положения. На собрании решено передать оружие комитетам; юнкера, с своей стороны, дали обещание не выступать с оружием без распоряжения Совета.

Казань

В Иваново-Кинешемском районе началась стачка текстильщиков. Ввиду того, что промышленники не ответили на предъявленные рабочими требования, с 10 часов утра по приказу центрального стачечного комитета рабочие 140 предприятий района вышли на улицу. Предпринимателями послано союзу письмо, в котором они приглашают представителей рабочих на переговоры, умалчивая о своем отношении к предъявленным рабочими требованиям. Рабочими дан ответ, что до признания минимума заработной платы в 7 р. 50 к. рабочие к переговорам не приступят. После митингов рабочие мирно разошлись по домам. Охрану предприятий несут отряды рабочих. Большинство фабрик заперто, и ключи взяты рабочими; всюду расставлены вооруженные пикеты рабочих, не допускающие фабричную администрацию в пределы фабричных дворов; вывоз готовых изделий запрещен.

Съезд представителей Совета рабочих депутатов, профсоюзов, рудничных комитетов, милиции и других организаций Горловско-Щербиновского района (Донбасс) постановил готовиться ко всеобщей стачке Донецкого и Криворожского бассейнов; избран стачечный комитет.

Областной продовольственный съезд в Харькове постановил приравнять горнорабочих Донецкого бассейна в отношении снабжения к фронту и немедленно направить туда продовольствие и предметы первой необходимости.

Нижегородским губернским земельным комитетом выпущено воззвание к помещикам с приглашением добровольно передавать землю комитету. В Ардатовском, Лукояновском, Васильсурском уездах Нижегородской губернии — крестьянское восстание, сопровождающееся разгромом помещичьих имений; местами помещики добровольно передают имения сельским комитетам; правительственные комиссары требуют присылки вооруженной силы для подавления восстания.

Совет Центральной области партии эсеров (в Москве) вынес резолюцию, в которой призывает свои местные организации бороться со всякими попытками выступления для захвата власти,

«Считая их пагубными для дела революции и опасными для созыва Учредительного Собрания…, вызывающими разрыв революционного фронта, создающими возможность гражданской войны и усиливающими анархию… Для решительной борьбы с погромно-анархическим движением Совет Центральной области п. с.-р. предлагает принимать все меры, с применением в исключительных случаях оружия».

В Петрограде состоялось закрытое собрание большевиков при участии Ленина, на котором обсуждался вопрос о вооруженном восстании. Джон Рид писал о нем:

«Ленин говорил: «24 октября будет слишком рано действовать: для восстания нужна всероссийская основа, а 24-го не все еще делегаты на съезд прибудут. С другой стороны, 26 октября будет слишком поздно действовать: к этому времени съезд сорганизуется, а крупному организованному собранию трудно принимать быстрые и решительные мероприятия. Мы должны действовать 25-го — в день открытия съезда, так, чтобы мы могли сказать ему: «Вот власть. Что вы с ней сделаете?».