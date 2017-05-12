Москва, 12 мая, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Российский рубль остается в полной власти динамики цен на сырую нефть, несмотря на комментарии главы ЦБ РФ и ряда чиновником о том, что его зависимость от нее снизилась, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик GLOBAL FX Сергей Костенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его мнению, «ранее рубль действительно уверенно держался и не реагировал на динамику нефти марки Brent, когда она торговалась в диапазоне 55−57 долларов за баррель. Но, когда цены упали ниже уровней поддержки, а ЦБ РФ понизил ставки более сильно, чем ожидалось, зависимость российской валюты от сырьевого рынка возобновилась».

«В данной ситуации можно говорить о том, что валютные пары доллар/рубль и евро/рубль нащупали локальное дно и их дальнейший рост только вопрос времени. Скорее всего, рубль будет оставаться глобально под давлением из-за напора продолжения цикла повышения процентных ставок ФРС США, а также их снижения в России, о чем пространно намекнула глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина», — пояснил Костенко.

«Сегодня, 12 мая, плавное ослабление рубля продолжится, и оно может усилиться, если данные по инфляции и розничным продажам в Штатах окажутся на уровне прогнозов или выше них, так как это будет сильным сигналом для очередного повышения ставок Федрезервом на июньском заседании банка», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 12 мая Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара и евро. Так, доллар упал на 97 копеек до 57,11 рубля. Евро опустился на 111 копеек до 62,15 рубля.

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