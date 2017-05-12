Лондон, 12 мая, 2017, 12:17 — ИА Регнум. Ответчиком в британском суде, которого обязали выплатить бывшей жене £453 млн ($584 млн) является бывший владелец компании ЗАО «Нортгаз» Фархад Ахмедов, сообщает 12 мая портал Haqqin.

Анри Матисс. Роскошь, покой и наслаждение. 1905

Миллиардер подтвердил, что участник судебного процесса в Лондоне, о котором писали СМИ — это он. Суд вынес вердикт, что он должен выплатить жене Татьяне $584 млн.

«Это возмутительное злоупотребление английской правовой системой со стороны моей бывшей жены и ее адвокатов, которые эффективно его используют с целью вымогательства», — сказал он.

Ахмедов пояснил, что всегда заботился о своей бывшей жене — матери его детей, и это несмотря на все ее любовные связи. По его словам, она всегда жила роскошно.

«Это резко контрастирует с положением тех жен, которые по милости английских судов обречены на жизнь в нужде после того, как их бросили богатые мужья», — заявил он.

Бизнесмен подчеркнул, что судебное решение вынесено через 17 лет после развода. При этом развод произошел на территории России, поскольку и истец, и ответчик — российские граждане.

Как уточняет издание, Татьяна Ахмедова в 2000 году публично признавала, что изменяет мужу, после чего бизнесмен подал на развод.

Через 12 лет после того, как Ахмедовы развелись, Татьяна подала ходатайство о разводе в Высокий суд Лондона.

По суду Ахмедов должен передать ей в собственность дом стоимостью £20 млн в Сент-Джордж Хилл. Кроме того, он должен купить ей дом за £40 млн на территории британской столицы.

Также его обязали выплатить бывшей жене £28 млн, чтобы она могла приобрести дом на Лазурном берегу Франции. Он должен ежегодно выплачивать Ахмедовой £5 млн.

Кроме того, у бывшей жены нефтяного магната в собственности остаются антиквариат, коллекция дробовиков Holland and Holland и автопарк, в котором имеются такие машины как Maybach, McLaren и Aston Martin V.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая российскому бизнесмену кавказского происхождения, бывшему владельцу нефтяной компании присудили выплату в £453 млн по судебному иску, который подала его бывшая жена. Эта выплата стала рекордной в подобных делах о разводе, отмечали британские СМИ.

Стоит отметить, что суд не оглашал имена участников процесса, но СМИ «вычислили» Ахмедова. Он родился в Баку и в Москву переехал в 1970 году, где окончил Московскую ветеринарную академию в 1983 году.

В Британии жил с 1983 по 1994 гг., где работал в компании по разработке нефтяных и газовых месторождений. Вернувшись в Россию, он с 1994 по 2001 г. был членом совета директоров «Нортгаза» в 1994—2001 гг., а с ноября 2002 г. — председателем совета директоров компании.