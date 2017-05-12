Москва, 12 мая, 2017, 12:13 — ИА Регнум. Ослабление российской валюты неизбежно начнется летом и продолжится до конца года, однако власти сделают все, чтобы не допустить сильного обвала рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 мая сообщил профессор кафедры прикладной макроэкономики НИУ ВЩЭ Игорь Николаев.

ИА REGNUM Рубль

«К концу 2017 года рубль сильно не ослабнет — максимально возможная цена за доллар достигнет 70 рублей. На это повлияют в том числе и неэкономические факторы, а именно выборы, поскольку социологические опросы и опыт прошлых лет показал, что для россиян кризис ассоциируется прежде всего с рублем: если рубль падает — кризис есть, если не падает — кризиса нет», — отмечает Николаев. По его словам, чиновники будут стараться сделать все, чтобы «удержать» валюту.

О неизбежном ослаблении летом российского рубля ранее сообщил министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, на это повлияет сезонность и увеличение импорта, который уже вырос на 20−25% с начала 2017 года. Однако Игорь Николаев уверен, что рубль ослабнет из-за более «традиционных причин».

«Увеличение импорта — не главная причина, по которой стоит ждать роста рубля, потому что пока наша экономика перекошена в сторону сырья, курс национальной валюты будет зависеть от цены на нефть, которая неизбежно пойдет вниз, в частности из-за сланцевой добычи нефти в США», — уверен Николаев.

«Что касается импорта — в этом вопросе не совсем понятно, что причина, а что следствие, и как это скажется на курсе, поскольку импорт рос как раз потому, что рубль укреплялся», — отмечает Николаев.

Напомним, в базовом сценарии макропрогноза до 2020 года подразумевается, что цена одного доллара к концу 2017 года составит 68 рублей.