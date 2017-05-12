Улан-Удэ, 12 мая, 2017, 12:29 — ИА Регнум. В Бурятии скандал с участием депутата Народного хурала Сергея Мезенина набирает обороты. Информация о том, что он, будучи нетрезвым, 9 мая совершил наезд на сотрудника ДПС, вышла за пределы региона, появившись в федеральных СМИ. Сегодня, 12 мая, парламентарий собрал пресс-конференцию, чтобы обнародовать свою версию событий.

Цитата наезд депутата на сотрудника ГИБДД в Бурятии

Мезенин заявил, что «этот инцидент можно разбить на две части» (аудиозапись пресс-конференции имеется в распоряжении ИА REGNUM ).

Что касается «наезда на сотрудника ДПС при исполнении им служебных обязанностей», парламентарий пояснил, что он является депутатом от Прибайкальского района и пытался выехать из города 9 мая, чтобы поздравить ветеранов.

«Я обещал быть на мероприятиях, поздравить ветеранов, подарить подарки. А обещания я всегда в общем-то выполняю», — говорит Мезенин.

Он объяснил, что не мог никуда выехать, так как движение было перекрыто, а пропустить его сотрудник ДПС отказался. И тогда он попытался развернуться, тут-то и произошел инцидент.

«Я извинился за инцидент, сказал, что был не прав, и желания наехать на него (на сотрудника ДПС — прим. ред.) не было, я просто уже стал разворачиваться, уезжать. Мы поняли друг друга, пожали друг другу руки. Но уже было доложено наверх, приехали сотрудники, началось оформление протокола, — говорит парламентарий, добавлял, что «все продлилось около пяти часов». — По факту соприкосновения с сотрудником, я эти материалы в следственное управлении отдал. Я надеюсь, что квалифицированные специалисты вынесут решение».

Однако на этом пресс-конференция не закончилась. Мезенин перешел ко второму вопросу, касающемуся алкогольного опьянения. Он признал, что после произошедшего у него было выявлено «где-то 0,54−0,56» промилле, однако при этом заверил присутствующих, что алкоголь не употреблял, а незадолго до медосвидетельствования лишь машинально воспользовался спреем-освежителем для полости рта. По словам парламентария, его подвел именно этот злополучный спрей.

Ознакомившись с составом средства, депутат выяснил, что этот спрей-освежитель «содержит 52-процентный денатурированный спирт». После этого он подошел к сотрудникам ДПС и сообщил об этот факте, однако, как он утверждает, в повторном медосвидетельствовании ему отказали, порекомендовав письменно изложить «все разногласия».

«Далее началась дача показаний представителю следственного управления. Кстати, когда произошел инцидент с сотрудником, его спросили, поедет ли он на медосвидетельствование, есть ли у него какие-либо травмы, повреждения. И он ответил, что он совершенно здоров, у него нет никаких травм и повреждений. Это все запротоколировано. А потом появилась информация, что он обратился в больницу с повреждением мягких тканей», — продолжает депутат.

Сергей Мезенин отметил, что показал этот спрей следователю. А на следующий день поехал в наркологический диспансер «за пояснением на счет этого освежителя». Депутат заявил, что «на себе провел эксперимент еще раз», а также использовал в качестве испытуемых свою супругу и дочь.

«Жена и дочка согласились выступить в роли испытуемых. Мы поехали в наркологический диспансер, написали заявление, что хотим пройти экспертизу до применения этого средства и после. Оплатили квитанции», — говорит он.

Депутат рассказал, что был удивлен результатами, так как «первый результат у дочки был нулевой», а «через две-три минуты» после применения средства — 2,38. «Третий результат, через шесть-семь минут», показал 0,36 промилле.

Мезенин заявил, что написал заявление на имя главного врача, чтобы ему дали разъяснение по поводу воздействия данного спрея-освежителя на организм человека. Он также утверждает, что эксперимент со спреем фиксировался на камеру.

«Я виноват, что торопился, опаздывал. Я все-таки ехал не на какое-то мероприятие, а к ветеранам. Я всячески пытался выполнить свое обещание, люди ждали. Я не хочу ничего плохого сказать, но две машины после меня пропустили. Я спросил, почему. Мне ответили, что это решение руководства. Какого руководства и на каком уровне, я не знаю. Я не хочу никого обвинять. Я считал это недоразумением, а это посчитали наездом. Надеюсь, что компетентные органы все-таки разберутся в представленных материалах и вынесут правильное решение», — подытожил парламентарий.

Добавим, видео «наезда» на сотрудника ДПС, которое депутат продемонстрировал на пресс-конференции, появилось в группе «Наш дом — Бурятия» в Facebook. В комментариях под несколькими записями, посвященными инциденту, ряд пользователей встал на сторону инспектора: «Так-то для разворота можно было сделать сначала задний ход. инспектор упал-факт» (орфография и пунктуация автора сохранены здесь и далее — прим. ред.). Однако журналистам депутат пояснил, что не мог сдать назад, так как была опасность спровоцировать ДТП.

Еще один пользователь отметил, что падение инспектора ДПС было слегка картинным: «Так мастерски показать падение с закрытыми глазами на спину…». «Так что они здесь оба хороши», — делает вывод он.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Сергей Мезенин является депутатом Народного хурала Бурятии V созыва, членом комитета по социальной политике. Он опытный парламентарий, был депутатом республиканского парламента второго, третьего и четвертого созывов (1998−2013).

11 мая в соцсетях и в местных СМИ появилась информация о том, что Мезенин, будучи нетрезвым, на внедорожнике совершил наезд на сотрудника ДПС.

Корреспондент ИА REGNUM обратился за комментарием в МВД по Бурятии. Там сообщили лишь, что в отношении водителя, совершившего наезд на сотрудника ГИБДД, составлен протокол по ч.1 ст.12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Однако ни имя, ни должность водителя в официальном комментарии ведомства не назывались.