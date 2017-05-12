Тайбэй, 12 мая, 2017, 12:09 — ИА Регнум. В Тайбэе завершились слушания по резонансному делу о хладнокровном убийстве трехлетнего ребенка на глазах у матери. В марте 2016 года 34-летний Ван Цзин-Ю напал на женщину с ребенком, после чего преступник обезглавил девочку. Суд признал подсудимого виновным и приговорил к пожизненному заключению и принудительному лечению.

Own work За решеткой

Мужчина был задержан на месте преступления. В ходе судебных слушаний убийца держался уверенно и полностью признал свою вину. Отвечая на вопрос судьи о причинах, подтолкнувших его на убийство, Ван Цзин-Ю заявил, что он является китайским императором из провинции Сычуань, а убийство ему было необходимо для доказательства своего происхождения, пишет «South China Morning Post».

Обвинитель настаивал на высшей мере наказания — смертной казни, однако в ходе следствия было доказано, что мужчина страдает от психического расстройства. Власти Тайваня возобновили смертную казнь в 2010 году, спустя 5 лет после ее отмены. Согласно тайваньскому законодательству, высшая мера наказания назначается за убийства при отягчающих обстоятельствах.

Защита подсудимого заявила, что не собирается обжаловать приговор. Семья убитой девочки не присутствовала на судебном заседании. Известно, что на Ван Цзин-Ю было совершено несколько нападений во время нахождения в следственном изоляторе, после чего обвиняемый был переведен в отдельную камеру, кроме того, детоубийце запретили контактировать с другими заключенными.

До убийства ребенка Ван неоднократно задерживался сотрудниками правоохранительных органов за нахождение в общественных местах в состоянии наркотического опьянения. В момент убийства в крови мужчины следы наркотиков обнаружены не были.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правоохранительные органы провинции Ганьсу сообщили о задержании одного из самых разыскиваемых серийных убийц в истории страны. Жертвами маньяка стали 11 человек, в том числе 8-летняя девочка.