Углич, Ярославская область, 12 мая, 2017, 12:01 — ИА Регнум. 12 мая Ярославская областная Дума на внеочередном заседании присвоила звание «Почётный гражданин Ярославской области» Элеоноре Шереметьевой, долгое время возглавлявшей Углич и Угличский район региона.

Duma.yar.ru Элеонора Шереметьева

«Элеонора Михайловна работала длительное время главой Угличского муниципального района, и за это время показала себя как эффективный управленец. Она длительное время возглавляла Конгресс муниципальных образований Российской Федерации и достойно представляла Ярославскую область на федеральном уровне. За период ее работы прошли серьезные улучшения социально-экономического положения Угличского муниципального района», — сказал на заседании Председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий.

Срочность в принятии решения обусловлена состоянием здоровья Шереметьевой, родившейся в 1941 году. Между тем местная общественность ходатайствовала о награждении уже давно.

«Элеонору Михайловну знали по всей стране. Она была примером для других руководителей, знала, как выживать в непростые времена, находить точки роста и стимулы для развития своей малой родины. Она всегда беззаветно любила и любит Углич», — сказал депутат Ярославской облдумы Александр Неберт.

Дума поддержала решение о награждении практически единогласно. Помимо руководства Угличем, более десяти лет Шереметьева работала как Представитель России в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы. В 2000 году Шереметьева возглавила Ассоциацию малых и средних городов России, избрана Президентом конгресса муниципальных образований России. Опубликовала в федеральных СМИ более сотни материалов, посвященных проблемам местного самоуправления и проблемам российской провинции, с этой тематикой она неоднократно выступала на крупных российских форумах. Награждена Орденом Трудового Красного Знамени, орденом Почета и Дружбы, медалью «За заслуги в социально-трудовой сфере».