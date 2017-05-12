Ярославль, 12 мая, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Государственная историко-культурная экспертиза предлагает урезать территорию ярославского объекта культурного наследия «Усадьба Коковцевых» в два раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила градозащитница Ольга Мазанова.

ИА REGNUM Главный дом усадьбы Коковцевых

Усадьба Коковцева — вновь выявленный объект культурного наследия, и чтобы внести в реестр объектов культурного наследия он должен пройти государственную историко-культурную экспертизу. После этого ее результаты публикуются в интернете для общественного обсуждения, а затем департамент охраны объектов культурного наследия принимает решения по выявленному объекту.

Эксперт — руководитель Центра устойчивого развития исторических поселений — Элеонора Шевченко предложила дать усадьбе статус объекта федерального значения, но она убрала из ансамбля усадьбы амбар и почти вдвое сократила территорию памятника, установленую правительством Ярославской области еще в 2008 году.

«Зачем было обрезать территорию? Это позволит застройке подойти еще ближе к главному дому усадьбы. Экспертиза даже «выгрызла» дорогу к усадьбе на продолжении улицы Калинина. Мое мнение, менять границы объекта культурного наследия можно только на основании проекта границ территории, обосновывающих эти изменения на основании данных, отсутствующих при утверждении этих границ», — сказала корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Ольга Мазанова.

Градозащитники надеялись, что когда усадьба получит статус и будет включена в реестр ОКН, можно будет разработать проект зон охраны ОКН, чтобы понизить этажность многоэтажного микрорайона по-соседству, который планируется построить рядом.

Ситуация осложняется еще и тем, что сейчас по правилам землепользования Ярославля территория усадьбы вместо рекреационной зоны является зоной жилой застройки Ж3 — до 4 этажей. Таким образом, часть незастроенной территории усадьбы в пойме реки Дунайки может уйти под застройку.

В департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что могут и не согласиться с выводами экспертов о сокращении территории памятника.

«Нам дается 45 дней с момента поступления документации. Если отнять две недели, которые даны на обсуждение общественности, то у нас есть месяц на рассмотрение замечаний. Мы можем их принять или отказать. Если замечания существенные, то можем сделать повторную экспертизу, и делать это неограниченное число раз, пока ее не утвердим», — сказал корреспонденту ИА REGNUM главный специалист отдела разрешительной документации департамента охраны объектов культурного наследия Александр Панченко.

Усадьба принадлежала усадьба знаменитому дворянскому роду Коковцевых. Существующее здание построено в самом конце XVIII века. Помимо главного дома, нуждающегося в реставрации, сохранился каскад прудов и остатки парка.