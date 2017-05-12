Анкара, 12 мая, 2017, 11:44 — ИА Регнум. В Турции задержаны еще 57 человек по подозрению в связях с Фетхуллахом Гюленом, обвиняемым в организации попытки переворота в стране в 2016 году, сообщает 12 мая AFP.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По данным агентства, арестованы бывшие сотрудники биржи, которые могли общаться с Гюленом с помощью зашифрованного мессенджера Bylock, разработанного специально для сторонников проповедника.

Всего, по данным агентства Anadolu, выдано более 100 ордеров на арест.

Массовые аресты в Турции начались после попытки государственного переворота в июле 2016 года. Около 40 тыс. человек оказались в тюрьмах, более 125 тыс. представителей силовых ведомств и гражданских правительственных организаций были уволены с работы.

Задержанных подозревают в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Власти Турции считают, что именно Гюлен стоял за организацией попытки военного переворота. Исламский проповедник отрицает обвинения Анкары.