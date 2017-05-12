Калуга, 12 мая, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Порядка 36,1 млрд рублей, согласно данным на апрель 2017 года, должны жители Калужского региона по ипотечным жилищным кредитам. Доля просроченной задолженности составила 0,6%. Об этом 12 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении управления Банка России.

Images Money Жилищный кредит

Так, в первом квартале 2017 года в Калужской области выдано 1380 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 2,5 млрд рублей. Средний срок ипотечного кредитования в регионе по итогам квартала составил 190,6 месяца. Средневзвешенные ставки по ипотеке снизились с 12,2% до 11,8% годовых.

Напомним, на территории Калужской области действуют три региональных банка и три филиала кредитных организаций, головная организация которых находится в другом регионе, а также 223 обособленных структурных подразделения кредитных организаций. Это дополнительные, операционные и кредитно-кассовые офисы и операционные кассы.