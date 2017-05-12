Иваново, 12 мая, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Жители нескольких районов Ивановской области 12 мая остались без электроснабжения. Причиной стал выпавший мокрый снег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег в мае

Сообщение о нарушении электроснабжении поступило спасателям в 08:30: мокрый снег, выпавший сегодня на территории области, стал причиной повреждения линии электропередачи. В результате без света остались населенные пункты в Пучежском, Верхнеландеховском и Пестяковском районах. В зону отключения в общей сложности попали 1 тыс. 835 домов, 13 социальных объектов, четыре тысячи жителей.

Как сообщает пресс-служба «Ивэнерго» — филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья», отключения света также зафиксированы в Лухском, Южском и Палехском районах. В «Ивэнерго» введен особый режим работы.

Сейчас более 100 специалистов ведут работы по устранению аварии. Электроснабжение обещают восстановить до 21:00 12 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, снегопад оставил без света также несколько районов Владимирской области — всего 23 населенных пункта.