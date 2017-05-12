Москва, 12 мая, 2017, 11:26 — ИА Регнум. Безвизовый режим с Евросоюзом окончательно выбил остатки совести и здравого смысла из Петра Порошенко, предположил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, комментируя заявление главы республики в связи с введением безвизового режима Украины с ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и ЕС

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Порошенко поспешил заявить, что с введением безвизового режима с ЕС «Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей». «Это означает создание условий, когда жители (Донбасса и Крыма) будут заинтересованы в том, чтобы вернуться в Украину и получить украинские паспорта», — добавил глава республики.

То есть для жителей Юго-Востока Украины, по мнению Порошенко, возможность ездить в Евросоюз по украинским паспортам, при этом исключительно с туристическими целями, жизненно важнее, чем сохранение исторически сложившихся социальных, культурных, экономических и политических связей с Россией, рассуждает Косачев в соцсети.

«Не судите по себе, Петр Алексеевич. Бузина-то в огороде, но дядька уже давно не в Киеве», — предостерег парламентарий.

Совет министров Евросоюза 11 мая одобрил решение, согласно которому граждане Украины получили право на безвизовый въезд в страны-участницы ЕС на срок не более 90 суток в течение полугода. При этом чиновники сделали важную оговорку — режим могут отменить в любой момент в случае проблем с миграцией и безопасностью.

Теперь решение Совета ЕС должны подписать председатель Европарламента Антонио Таяни и премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Мальты Джозеф Мускат. Затем его опубликует официальный вестник Евросоюза, и спустя 20 дней безвизовый режим вступит в силу.