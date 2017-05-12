Мадрид, 12 мая, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Эта инициатива была выдвинута в Конгрессе фракцией социалистов и поддержана группой депутатов от правящей Народной партии. За перенос проголосовали 198 парламентариев, 140 воздержались и 1 голос был подан против. Единственной несогласной оказалась депутат от НП Селия Альберто, которая сразу же после объявления результатов вотума поспешила написать в своем аккаунте соцсети «Твиттер», что «по невнимательности нажала не ту кнопку» и что «всегда соблюдает партийную дисциплину и голосует так же, как и ее соратники».

Godot13 Долина павших. Монументальный комплекс в Испании

Долина Павших — мемориальный комплекс площадью 1365 гектаров в горах Гвадаррамы неподалеку от Мадрида. Сооружен в 40-х годах прошлого столетия по распоряжению Франко «в целях увековечения памяти павших в Гражданской войне 1936—1939 гг.» Гигантский комплекс строился руками заключенных.

Могила Франко расположена прямо у главного алтаря вырубленной в скале базилики. Там же покоится и прах основателя партии «Испанская фаланга» Хосе Антонио Примо де Риверы (сына испанского диктатора 20-х годов ХХ века генерала Мигеля Примо де Риверы).

По сторонам от главного алтаря возведены две часовни, в которых лежат останки 33 872 погибших в Гражданской войне, как республиканцев, так и франкистов.

Мемориальный комплекс долгое время использовался поклонниками Франко в качестве места проведения торжественных церемоний. В 2007 году по инициативе Социалистической партии, имевшее в то время абсолютное большинство в парламенте, Конгресс принял закон «Об исторической памяти», придававший Долине Павших статус памятника жертвам франкизма. Однако реализовать все меры, предписанные упомянутым актом, социалистам не удалось по причине наступившего в скором времени кризиса, приведшего в итоге к потере ими лидирующих позиций в высшем законодательном органе страны.

В 2013 году ИСРП, находясь уже в оппозиции, обращалась к правительству Мариано Рахоя с предложением перезахоронить прах Франко и Примо де Риверы в другом «менее символичном месте», однако идея была народниками отклонена по причине «недостатка средств в бюджете».