Каракас, 12 мая, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Журналисты, работающие на издания обеих сторон, ведут строгий учет количества дней противоборства, численности погибших в его ходе, задержанных и т.д. А также активно освещают инициативы противников, с особым удовольствием поддерживая своих и топча чужих. Стороны делают ходы строго по очереди, как в шахматах, ожидая ответ визави и надеясь на то, что вот-вот скажет свое слово третья сила, которая может в итоге оказаться главной — армия.

Под маской мира. Советский плакат

10 мая противники в разыгрываемой ими партии «политических шахмат» провели по отвлекающему ходу, после чего на следующий день белыми (в рубашки этого цвета обычно наряжаются оппозиционеры, выходя на свои протестные мероприятия) была предпринята попытка объявить шах. Национальная Ассамблея (венесуэльский парламент, руководящая и направляющая сила оппозиции) объявила в среду ничтожным указ президента Мадуро о созыве Конституционной Ассамблеи, которая должна будет написать новый Основной закон страны. Президент ответил игнорированием этого заявления, поскольку хоть формально и вернул права законодательной инициативы парламенту, фактически позиции НА не придает ни малейшего значения. В этой ситуации в правовом государстве кто прав, а кто нет решает Верховный суд, а он на стороне Николаса Мадуро.

Попыткой объявить шах выглядит заявление Леопольдо Лопеса-старшего, сделанное 11 мая в Мадриде перед журналистами, освещающими Международный форум предпринимателей (Madrid Foro Empresarial — MFE). Леопольдо Лопес-старший, отец одного из противников Уго Чавеса и впоследствии Николаса Мадуро, Леопольдо Лопеса-младшего, венесуэльского политзаключенного, покритиковал недостаточно активные действия экс-премьера Испании Хосе Луиса Сапатеро, пытающегося мирным путем урегулировать конфликт властей в Каракасе. После чего неожиданно прямо и резко произнес: «Мы ждем, что все военные, для которых понятие офицерской чести и совести все еще что-то значит, выступят на нашей стороне и вернут народу его суверенитет и достоинство».

Надеется Лопес также и на «помощь международной демократической общественности» — призыв его выглядит приглашением внешних сил к интервенции в Венесуэлу, однако поскольку выступает он как частное лицо, всегда может списать свои слова на «свободу выражения мнения».