Оренбург, 12 мая, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей» разработан с целью благой целью, но наряду с предлагаемой колоссальной соцподдержкой этой категории семей оговаривается возможность введения налога на малодетность. Как отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель комитета по здравоохранению Законодательного собрания Оренбургской области Татьяна Шукурова («Единая Россия»), сам законопроект направлен на благое дело, но налог на малодетность вызывает категорический протест.

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Парламентарий призналась, что детально прочитала концепцию и сделала вывод, что законопроект включает в себя очень неплохие параметры. Основная речь идет о поддержке многодетных семей — приравнять уход за детьми в такой категории семей к работе, определить соцпакет, регулярные выплаты — от 100 тыс. до 30 тыс. рублей: «Одна из статей — этот пресловутый налог на малодетность. К этому отношусь отрицательно, а к поддержке многодетных семей всеми руками «за». По физическим и остальным показателя семьям имеет право самостоятельно решать, сколько детей в ней будет рождаться, воспитываться».

По мнению оренбургского парламентария, учитывая количество женщин детородного возраста и ту демографическую яму, которая пришла к нам после 90-х годов прошлого века, за счет первородящих и малодетных семей Россия не увеличит количество населения. А для страны это вопрос государственной важности.

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«Я считаю, что налог на малодетность нарушает конституционные и человеческие нормы. И вообще обсуждать эту тему некорректно по отношению к нашим людям. Государство должно поддерживать материально и всеми законами. И общество должно поддерживать. А взимать налог за то, что количество детей меньше нормы — это полное безобразие!», — сказала Татьяна Шукурова.

Потенциальное введение налога на малодетность депутат сравнила с другими инициативами: «Это точно так же, как не оказывать бесплатную медицинскую помощь безработным, то есть исключить их из системы ОМС. Это так же, как предлагает церковь, исключить аборты из системы ОМС. Периодически противоправные меры предлагаются для того, чтобы сделать благое дело. Если ты планируешь хорошую инициативу, там не должно быть никаких действий, которые нарушают права какой-либо категории людей. Мы за свою историю проходили многие запретительные, карательные меры. К добру они не приводят. Человека надо вести, сопровождать по жизни, надо добром. Тогда и он ответит также».

Она не исключает того, что с введением налога на малодетность в стране возникнет каста людей второго сорта. По словам Шукуровой, разумные люди занимаются планированием семьи. Хотя бы немного состоявшись, они задумываются о ребенке. Это асоциальные семьи, не задумываясь, рожают и по пять детей, которые растут в нищете.

«Здесь много нюансов, в том числе психологических. И мы этим налогом наказываем тех, кто по физически своему состоянию не может иметь детей, по духовному еще не готов к детям, и тех, у кого нет вообще средств. И мы как раз их начинаем финансово наказывать», — резюмировала депутат.

Говоря о колоссальной поддержке многодетных семей, предлагаемой в концепции, Татьяна Шукурова подчеркнула, что при реализации мер нужен жесткий контроль. Чтобы не допустить спекуляции тех, кому вообще нельзя доверять детей на воспитание.

Напомним, президенту РФ Владимиру Путину направлен проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», предусматривающего налог на малодетность.