Вашингтон, 12 мая, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Соглашение облегчит ученым проезд в страны региона и упростит ввоз оборудования и материалов для научной деятельности. Также соглашение призвано обеспечить доступ к исследовательской инфраструктуре Арктики и объектам, представляющим научный интерес для студентов и молодых ученых.

Mil.ru Арктика

Министры также подписали «Декларацию Фэрбенкса», в которой дается обзор работы Совета в период председательства США и даются указания для работы Совета в ходе предстоящего председательства Финляндии.

Основными приоритетами работы в Арктике для Финляндии станут защита окружающей среды, развитие телекоммуникаций, образование и метеорологическое сотрудничество.

Напомним, что 11 мая в Фэрбенксе (США) прошла 10-я сессия Арктического совета, в которой приняли участие министры иностранных дел стран региона.

Арктический совет — это крупнейший международный форум, созданный для развития сотрудничества семи арктических государств, учрежденный в 1996 году в Оттаве. В его задачи входит обеспечение устойчивого развития региона, защита окружающей среды и сохранение малых народов Севера.

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Напомним, что в Арктический совет входят восемь стран: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция.

В качестве наблюдателей в совете присутствуют: Великобритания, Германия, Испания, Италия, КНР, Южная Корея, Нидерланды, Польша, Франция, Япония, Индия.