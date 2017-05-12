Париж, 12 мая, 2017, 11:01 — ИА Регнум. Избранный президент Франции Эммануэль Макрон открыт для диалога с заинтересованными членами от консервативного блока, сообщает 12 мая Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Макрон позиционирует себя как независимый кандидат, которому чужды узкие партийные рамки, поэтому он готов к диалогу со всеми силами.

В преддверии парламентских выборов Макрон предложил 428 кандидата, которые будут претендовать на места в парламенте. Около половины из этих людей никогда не избирались и, таким образом, являются новыми лицами для Франции.

«Мы ответственные люди и мы открыты для диалога. Я не закрываю двери», — подчеркнул Макрон.

По данным опросов общественного мнения, партия Эммануэля Макрона «Вперед!» столкнется с трудностями во время парламентских выборов, и нет никаких гарантий, что ей удастся сформировать парламентское большинство.

«Есть те, кто хочет нас остановить. Они готовы на любые действия», — отметил избранный президент Франции.

Напомним, 7 мая во Франции состоялись президентские выборы, в результате которых победил независимый кандидат Эммануэль Макрон. Он одержал победу над лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен.