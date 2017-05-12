Вашингтон, 12 мая, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Концерн Volkswagen должен будет выплатить владельцам автомобилей, проходящих по делу о «Дизельгейте» $ 1,2 млрд компенсаций, такое решение принял федеральный судья в Сан-Франциско, сообщило 11 мая агентство Associated Press (AP).

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Окружной судья Чарльз Брейер дал окончательное согласие на сделку по урегулированию спора во время слушаний, проходивших 11 мая 2017 года. Таким образом, большая часть судебного разбирательства по делу об афере Volkswagen, которая была раскрыта в 2015 году и получила название «Дизельгейт», заканчивается.

Владельцам автомобилей с 3-литровыми дизельными двигателями 2009−2012 годов выпуска, которые не могут быть выпущены на дороги США по причине несоответствия экологическим стандартам, Volkswagen предложит выкупить автомобили. Также они получат компенсацию в размере от $ 7755 до $ 13 880.

Владельцы более новых автомобилей Volkswagen получат компенсацию в размере от $7039 до $ 16 114 долл. Если компания не сможет переоборудовать такие автомобили, то их владельцы смогут снова обратиться в суд, чтобы потребовать выкупа машин. Сообщается, что в данном случае стоимость решения проблемы для немецкой компании составит около $ 4 млрд.

Напомним, на общем собрании в Ганновере, которое прошло 10 мая 2017 года, глава концерна Маттиас Мюллер сообщил, что Volkswagen уже переоборудовал около 4,7 млн автомобилей по всему миру. На сегодняшний момент исправлено около 50% машин, проходивших по делу о «Дизельгейте».

Афера Volkswagen с дизельными двигателями была раскрыта в 2015 году. Выяснилось, что на свои машины компания устанавливала специальное ПО, которое обманывало специалистов надзорных органов, проводивших тесты на выбросы. ПО в десятки раз занижало содержание в выбросах различных вредных газов.