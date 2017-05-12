Нижний Новгород, 12 мая, 2017, 10:54 — ИА Регнум. Разливы нефтепродуктов в 2016 году нанесли Нижегородской области ущерб на сумму более 8,5 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в региональном департаменте Росприроднадзора, в 2016 году было зафиксировано всего 4 таких случая.

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Аварийные ситуации на трубопроводном транспорте нефтедобывающих компаний зачастую становятся причиной загрязнения водных объектов и земельных участков, приводя к серьезным экологическим последствиям, требующим значительных временных и финансовых затрат на восстановление нарушенных территорий.

Нарушения чаще всего выявляются по факту обращения МЧС, МВД, прокуратуры или бдительных граждан, но не самих предприятий-нарушителей, которые обязаны сообщать об авариях и утечках, но стараются скрыть факты разлива нефтепродуктов.

На сегодняшний день штрафные санкции в рамках привлечения к административной ответственности варьируются от 30 до 250 тыс. рублей, кроме того может применяться такая мера, как приостановка деятельности предприятия на срок до 90 суток.

Гораздо более негативные последствия для нарушителей несет расчет ущерба, причиненного компонентам окружающей среды — воде и почве. Он в свою очередь может доходить до нескольких миллионов рублей.