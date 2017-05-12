Екатеринбург, 12 мая, 2017, 11:01 — ИА Регнум. Инициатива введения в России налога на малодетность выглядит абсурдной и странной, так как противоречит основному закону страны и Семейному кодексу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель Свердловского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», многодетный отец Евгений Артюх.

sathyatripodi Двое детей

По мнению Евгения Артюха, осуществлять поддержку многодетных семей необходимо, но делать это за счёт введения налога на малодетность нельзя. Более того сама практика введения новых налогов, по мнению эксперта, не выполняет заявленных целей.

«Дети рождаются не от налогов и не из-за налогов, а от любви и желания родителей иметь детей. В этом смысле, предлагаемая инициатива абсурдна, как и многие из тех, что в большом количестве возникают сегодня у наших властей. Во-первых, Конституция, Семейный кодекс и в целом российское законодательство не обязывают супругов иметь детей. Более того, законом нельзя вменить гражданам, иметь или не иметь детей, так как это напрямую связано со свободами и правами человека. Во вторых, российская современная практика не имеет положительных примеров целебного собирания средств под видом налогов или иных сборов и платежей для решения конкретных задач. Напротив, мы имеем целевые сборы в пенсионный фонд, дорожный фонд, появился «Платон», но цели, для которых они создавались, не достигнуты. Дороги в стране отвратительные, пенсии маленькие и мы имеем под два триллиона дефицит пенсионного фонда. Эти примеры можно продолжать, и они, лишь, свидетельствуют о том, что собираемые под благовидным предлогом на благие цели средства, в условиях российской тотальной коррупции, безмерно раздутом и растущем аппарате чиновников, часто не доходят до конкретных потребителей тех или иных государственных услуг. Посему, совершенно очевидно, возникает опасение, что деньги, собираемые у бездетных и малодетных для многодетных, вовсе затеряются в пучине современных российских финансов и не дойдут по назначению, но взимать их будут и обслуживать и администрировать этот процесс придется дополнительному штату чиновников. Ответ, таким образом, напрашивается по Станиславскому: Не верю», — считает Евгений Артюх.

Будучи многодетным отцом он убеждён, что тема демографии в России актуальна и возникающие проблемы нужно решать, но совершенно иными средствами. Евгений Артюх уверен, что Россия должна быть не формально по Конституции, а на самом деле социальным государством, а социальная политика должна быть направлена на человека.

«Вся политика государства должна быть направлена на человека, на создание благоприятных условий для жизни здесь у нас, у себя дома, что бы каждый мог пригодиться в своей стране, то есть там, где он родился. В этом и есть, на самом деле единственное подлинное предназначение всей российской власти во главе с президентом страны. Но не искоренив коррупцию, не наладив четкую работу правоохранительной системы и судов, не реализуя принципов социальной справедливости, наша власть рискует угробить страну и граждане, особенно молодёжь, будут «валить из Рашки». Демографическая ситуация является четким индикатором эффективности властей. Жить в России, любить и рожать — это значит верить в Россию и ее будущее. Если же у нас в этом вопросе проблемы, то нужно разбираться правильно ли живем и туда ли идём», — подытожил Евгений Артюх.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на рассмотрение главы государства был направлен проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей». Документ содержит предложения по поддержке многодетных семей и введению в России налога на малодетность. Его разработал директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Отметим, что, по мнению ряда экспертов. эхо демографической ямы в России 1990-х годов станет причиной снижения прироста населения, преодолеть которые можно только если принять своевременные меры которые будут стимулировать многодетность в российских семьях.