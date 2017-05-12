Санкт-Петербург, 12 мая, 2017, 10:50 — ИА Регнум. Комитет по законодательству петербургского парламента внёс в повестку следующего пленарного заседания вопрос о референдуме относительно судьбы Исаакиевского собора, передаёт 12 мая корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Заксобрание Санкт-Петербурга

Ранее большинством голосов Заксобрание Петербурга дважды отказывалось вносить этот вопрос в повестку «с голоса» и обсуждать его на заседаниях. При этом единороссы ссылались на требования регламента.

«Теперь у нас всё соответствует регламенту, дорогие друзья, так что вопрос внесён», — объявил председатель комитета Денис Четырбок.

Задача Законодательного собрания заключается в том, чтобы определить, соответствует ли вопрос референдума российскому законодательству. Заметим, городской парламент вряд ли признает референдум законным, так как юридическое управление ЗакСа уже подготовило отрицательное заключение, в котором говорится, что власти Петербурга не уполномочены решать судьбу соборов, которые РПЦ может потребовать по закону о церковной реституции.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, инициаторы референдума депутаты Борис Вишневский и Максим Резник пришли на заседание в галстуках, на что Денис Четырбок обратил особое внимание присутствующих.«Все мы знаем, что по средам проходят закрытые заседания фракции «Единой России». Скажите мне, вы его собираетесь сейчас внести, а утром в среду «вынести» по договорённости на фракции?», — обратился к членам «ЕР» Резник.

Четырбок предложил ему задать вопрос руководителю фракции «Единой России» Александру Тетердинко. Впрочем, вице-спикер Сергей Соловьев, сославшись на слова спикера Вячеслава Макарова, заявил, что «никаких нарушений» закона при рассмотрении вопроса о референдуме не будет.

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Напомним, инициаторы референдума намерены спросить у петербуржцев, согласны ли они, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Петербурга Исаакиевский собор, Спас-на-Крови и Петропавловский собор должны оперативно управляться государственными музеями при обеспечении возможности проведения там религиозных обрядов и церемоний. По последним данным соцопросов, большинство петербуржцев поддерживают идею общегородского референдума.

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10 января 2016 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакия в безвозмездное пользование РПЦ уже «решен». Это вызвало массовые протесты в городе, противники передачи обеспокоены судьбой музея, который будет фактически ликвидирован, и сохранностью памятника культуры.