Донецк, 12 мая, 2017, 10:48 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 11 мая, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии четыре раза, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 51 раз, сообщают 12 мая СМИ народных республик.

ИА Красная Весна Разрушения. Донецк. ДНР. 2017.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили четыре раза режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по селам Желобок, Лозовое и пгт Фрунзе.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 120 мм, автоматические станковые гранатометы АГС и стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 51 раз. Под огнем оказался 21 населенный пункт.

Украинской артиллерией был поврежден один дом в Донецке, один — в поселке Зайцево, еще один — в Горловке, а также два дома в селе Минеральное.

По данным Украины, два солдата ВСУ погибли, еще шестеро были ранены. «Штаб АТО» зафиксировал 53 случая обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Водяного, Павлополя, Гнутово, Широкино, Чермалыка, Марьинки и Лебединского.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Луганского, Новгородского, Песков, Новолуганского, Майорска, Верхнеторецкого, Новозвановки, Валуйского.

Напомним, с 2014 года продолжается военный конфликт в Донбассе. Украинские войска регулярно совершают нападения на позиции ополченцев, атакуя как войска республик, так и жилые кварталы населенных пунктов, а также устраивая диверсии на территории ЛНР и ДНР.

Конфликт обострился в 2017 году, когда радикалы объявили торговую блокаду Донбасса. Позднее Киев присоединился к блокаде, объявив о запрете любых грузоперевозок между республиками и Украиной. В ответ ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на территории республик.