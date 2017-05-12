Барнаул, 12 мая, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Отмечается, что для трудоспособного населения этот минимум составляет 9542 рубля, для пенсионеров — 7277 рублей, для детей — 9331 рубль. Увеличение прожиточного минимума вызвано увеличением цен на овощи (в среднем рост на 34,6%), фрукты (на 7,5%), молочные продукты (на 4%), — отмечают чиновники.

Светлана Шаповалова Барнаул

Как уже сообщало ИА REGNUM, в IV квартале 2016 года, в сравнении с предыдущим кварталом, этот показатель на душу населения уменьшился на 223 рубля и составил 8708 рублей.