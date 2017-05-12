Москва, 12 мая, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Член Совфеда Елена Мизулина просит Генпрокуратуру провести проверку законности действий органов опеки в Волгоградской области, где в многодетной семье Павловых погиб четырехлетний приемный сын, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

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«Я подготовила официальный запрос в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку законности действий органов опеки, которые передали ребёнка в приемную семью при наличии более чем очевидной альтернативы в виде родной бабушки», — заявила Елена Мизулина.

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«Вместо того, чтобы помочь семье, оказавшейся в сложной ситуации, ребенок был изъят и отдан людям без души, единственным интересом которых являлось получение пособий», — добавила сенатор.

По словам Елены Мизулиной, сама история с гибелью приемного мальчика «поражает своей жестокостью, тем, как хладнокровно повела себя опекунская семья, во-первых, допустив гибель малыша и скрыв от всех этот факт, избавившись от тела, во-вторых, похитив трехлетнего ребёнка в Ростовской области».

«В этой связи возникает масса вопросов к органам опеки Волгоградской области, которые допустили такой исход. Прежде всего, где они были в течение всех долгих месяцев, когда мальчика уже не было в живых? Кроме того, почему ребенок оказался в опекунской семье, когда существовал вариант с передачей его кровным родственникам?» — говорит Елена Мизулина.

Сенатор считает, что в Семейном кодексе должен быть установлен приоритет родственной опеки: «Ситуация, при которой детей, лишившихся родителей, передают чужим людям, а не родственникам выглядит по меньшей мере абсурдной».

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В Волгоградской области после похищения ребёнка полетели первые головы

Как сообщало ИА REGNUM, шокирующие подробности гибели четырехлетнего мальчика в приемной семье в Чернышковском районе Волгоградской области стали известны после похищения трехлетнего Требёнка в городе Морозовске Ростовской области. Похитителями оказались Наталья и Николай Павловы, являвшиеся опекунами для четырех детей.

Семья более полугода, а скрывала, что одного из детей, взятых ими на попечение, нет в живых. Похищенного ребенка они собирались выдавать за погибшего сына, чтобы продолжать получать социальные пособия. При этом, как выяснилось, у малыша на момент лишения его матери родительских прав и изъятия его из семьи была родная бабушка — Тамара Никулина, которая собиралась взять на себя обязанности по воспитанию внука. Однако волгоградские органы опеки и попечительства предпочли сделать выбор в пользу посторонней семьи.

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Как сообщало ИА REGNUM, трехлетний мальчик пропал средь бела дня 7 мая в Морозовске Ростовской области. Ребёнка на одной из улиц города украли мужчина и женщина, выхватив мальчика из рук бабушки. На следующий день подозреваемые были задержаны, а ребенок возвращен родителям.