Хадера, Израиль, 12 мая, 2017, 10:38 — ИА Регнум. В Израиле сотрудники полиции освободили 14-летнего мальчика, которого родители заперли дома с самого рождения, сообщает BBC News.

Ребенок на цепи

Мальчик, живший в городе Хадера, выходил на улицу один-два раза в месяц, в основном, ночью. Иногда родители держали ребенка в клетке на балконе.

Родители мальчика арестованы. Они пояснили полиции, что вынуждены были держать ребенка взаперти, так как опасались за его здоровье.

О том, что в доме происходит что-то непонятное, в полицию сообщили соседи. Если вначале они лишь жаловались властям на неприятный запах из квартиры, то вскоре соседи сообщили в полицию о ребенке в окне, который взглядом «молил о помощи».

Родители ребенка приехали в Хадеру из России в 2009 году. О том, что у них родился ребенок, они не уведомили власти. В школу мальчик не ходил.