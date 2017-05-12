Лондон, 12 мая, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Куриные яйца в холодильнике лучше всего хранить на средней полке, защищая от перепада температур. Об этом, как передает Planet Today, сообщили специалисты Британской Службы информации о яйцах.

Яйца куриные

«Наши многолетние исследования, осуществленные с участием тысяч добровольцев, показали, что середина дверцы холодильника просто-таки создана для хранения яиц, — отмечают эксперты. — Если вы хотите есть яйца, как будто только что снесенные курицей, то храните их в оригинальной упаковке».

По мнению специалистов, только оригинальная упаковка может сохранить свежесть и вкусовые качества яиц.

Кроме того, эксперты из Великобритании советуют оградить куриные яйца от возможных перепадов температуры даже при переносе их из магазина домой.