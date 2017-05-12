Москва, 12 мая, 2017, 10:26 — ИА Регнум. Попытка создания национального поисковика «Спутник», который был запущен компанией «Ростелеком» в 2014 году, признана неудачной. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к компании.

Как отмечается, «Спутник» был завершен как технический проект, но популярным в рунете так и не стал. По данным LiveInternet, у него нет даже 1% поискового рынка рунета. Так, в апреле число переходов со «Спутника» на другие сайты составило немногим более 100 тысяч. В то время как у «Яндекса» и Google были миллиарды переходов. Если говорить о доле компаний, то у «Яндекса» — 54%, у Google — 40,8%, у Mail.ru — 4,4%.

По данным источников, «Ростелеком» не будет полностью закрывать проект. Вместо этого он будет переориентирован на другие задачи, связанные, скорее всего, с расчетом больших данных. Ценность «Спутника» — это алгоритмы машинного обучения и умение работать с большими неструктурированными данными.

Окончательное решение о судьбе «Спутника» будет принято до 1 июня новым президентом «Ростелекома» Михаилом Осеевским.

По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка «Спутника» в 2015 году составила 136,6 млн руб., убыток — 150,5 млн руб.

При создании «Спутника» предполагалось, что поисковик станет «точкой доступа к цифровой инфраструктуре общества и государства». Для этого он был снабжен сервисами для поиска официальной информации, госуслуг, адресов государственных учреждений. Также одной из задач было обеспечить приоритет официальных источников информации.