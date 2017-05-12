Нижний Новгород, 12 мая, 2017, 10:23 — ИА Регнум. В Лукоянове (Нижегородская область) местного депутата гордумы судят за использование фальшивого диплома.

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Как сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре, обвинительное заключение в отношении 58-летнего депутата было утверждено в конце апреля 2017 года.

По версии следствия, при трудоустройстве на должность директора предприятия мужчина предоставил заведомо подложный диплом об окончании высшего учебного заведения, которое он не заканчивал и соответственно высшее образование не получал.

При этом депутат был уволен уволен с занимаемой должности директора предприятия только после возбуждения уголовного дела.

На сегодня ему грозит наказание до 2 лет исправительных работ или арест на срок до шести месяцев.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.