Магас, 12 мая, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Бюджетники и госслужащие Ингушетии, которые не спешат платить за коммуналку, попали под контроль специальной комиссии. В нее вошли заместители руководителей всех министерств и ведомств, которые будут отслеживать своевременность и полноту оплаты сотрудниками своих организаций за потребленный газ, свет и воду и отчитываться об этом перед главой региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет

В настоящее время мониторинг по четырем месяцам 2017 года показал, что за коммунальные услуги вносили плату от 40 до 80% бюджетников и чиновников. Такие данные привел вице-премьер Мухарбек Дикажев в ходе рабочего совещания с участием главы Ингушетии, сообщили ИА REGNUM 12 мая в пресс-службе руководителя региона.

Платежная дисциплина сотрудников органов государственной власти, как отметил Евкуров, очень важна, так как личный пример чиновников влияет на общую собираемость платежей в регионе.

«Все работники бюджетной сферы и государственные гражданские служащие должны своевременно вносить платежи за потребленные энергоресурсы и воду. Они должны показывать хороший пример другим абонентам», — подчеркнул глава Ингушетии.

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Напомним, призвать к ответу чиновников, которые сами не желают своевременно платить за коммунальные услуги, а также не ведут активную борьбу с неплательщиками глава Ингушетии предлагал еще год назад.

На совещании по вопросам платежной дисциплины была озвучена информация, что в республике больше всего должников за газ среди обеспеченных людей. В целях повышения эффективности сборов платежей Евкуров призвал применять меры административного воздействия в отношении чиновников, которые не дорабатывают в борьбе со злостными неплательщиками.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году долг Ингушетии за газ превысил 4,6 млрд рублей. Прирост задолженности республики перед газовиками составил 10,2%. Своевременно оплачивают счета за свет и газ немногим более 50% населения.