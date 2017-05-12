Берлин, 12 мая, 2017, 10:21 — ИА Регнум. Германия и Швейцария в тайне подписали антишпионский пакт в январе 2017 года, сообщает 11 мая Der Merkur.

Рене Магритт. Разведка

Данная информация стала известна в связи с задержанием 25 апреля в немецком городе Франкфурт-на-Майне гражданина Швейцарии, подозреваемого в шпионаже за сотрудниками немецких налоговых органов.

Согласно данным Федеральной прокуратуры ФРГ, он осуществлял шпионскую деятельность в Германии с 2012 года.

Эксперты утверждают, что данный случай не влияет на двустороннее соглашение, так как швейцарский шпион вел свою деятельность еще до заключения антишпионского пакта.

С немецкой стороны пакт был подписан госсекретарем ведомства Федерального канцлера Германии Клаусом-Дитером Фриче.

Согласно двустороннему соглашению, страны обязуются не шпионить друг за другом, а также согласовывать некоторые действия в отношении третьих сторон.