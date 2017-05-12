Москва, 12 мая, 2017, 10:16 — ИА Регнум. В России глава Чеченкой Республики Рамзан Кадыров пользуется большой известностью. Только 6% впервые услышали его фамилию в ходе опроса, 2% — затруднились ответить, чем он им известен.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Среди ответов преобладает нейтральное определение — руководитель Чечни (70%) и положительные высказывания: человек, стабилизировавший ситуацию в регионе (5%), «добрый, хороший» (4%), «патриот» (4%) и др.

Кадыров в сознании российских граждан ассоциируется в первую очередь с деятельностью, направленной на развитие Чечни, повышение благосостояние народа и борьбу с терроризмом/бандитизмом.

Симпатии жителей России, знающих о Рамзане Кадырове, растут: так, с 2016 по 2017 гг. доля тех, кто питает к нему уважение, выросла с 31% до 42%, доверие — с 15% до 24%, симпатию — с 16% до 23%.

Негативно к нему относятся менее 10% российских граждан. Число безразличных к нему людей снизилось с 24% до 16%.

Более половины (55%) уверены, что работа Кадырова идет на пользу стране в целом, категорически с этим не согласны 4%, и 22% полагают, что часть его действий можно оценивать позитивно, часть — негативно.

Опрос проведен 26−28 апреля 2017 г. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Как сообщает ИА REGNUM, Рамзан Кадыров является главой Чечни с 2017 года. В 2016 году был переизбран на пост главы Чеченской Республики. В период Первой чеченской войны Кадыров участвовал в боевых действиях против федеральных войск, во время Второй чеченской войны перешёл на сторону федерального правительства.