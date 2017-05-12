Ленинградская область, 12 мая, 2017, 10:24 — ИА Регнум. Бывший прокурор Ленинградской области Станислав Иванов скончался накануне вечером в петербургской больнице после тяжелой болезни. Об этом сегодня, 12 мая, корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Станислав Иванов (скриншот архивного фото)

Напомним, еще 11 октября 2016 года стало известно, что на тот момент действующего прокурора Ленобласти госпитализировали в тяжелом состоянии во взрослое отделение НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им Р.М. Горбачевой. Позднее, уже находясь в больнице, Станислав Иванов написал рапорт об отставке на имя президента РФ Владимира Путина.

31 октября 2016 года президент своим указом уволил Станислава Иванова с должности прокурора Ленобласти без указания причин. Спустя несколько часов стало известно, что в отношении Иванова органами СКР возбуждено уголовное дело по подозрению в получении крупных взяток. Из органов прокуратуры чиновник был уволен 1 ноября генпрокурором Юрием Чайкой с формулировкой «за нарушение Присяги прокурора и совершение проступков, порочащих честь прокурорского работника».

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По данным следствия, в 2014—2016 годах, занимая должность прокурора Ленинградской области, Иванов ежемесячно получал взятки в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей от одного из предпринимателей. По части 6 статьи 290 УК РФ Станиславу Иванову грозило лишение свободы на срок до 15 лет и денежный штраф в размере до 100-кратной суммы взятки.

В начале ноября 2016 года суд в Петербурге поместил Иванова под подписку о невыезде. Следователи намеревались его арестовать, но ходатайство следствия было отозвано в связи с заключением врачей, зафиксировавших у экс-прокурора тяжелую болезнь.

Как ранее сообщал корреспонденту ИА REGNUM адвокат экс-прокурора Анатолий Пчелинцев, с момента избрания меры пресечения состояние здоровья Иванова оставалось очень тяжелым из-за онкологического заболевания, всё это время прокурор находился в больнице на стационарном лечении, проходил курсы химиотерапии. Защита экс-прокурора в конце 2016 года обжаловала его увольнение из органов прокуратуры.

Станислав Иванов работал в органах прокуратуры с 1992 года. Пост прокурора Ленинградской области он занимал с 2014 по 2016 годы.

В конце ноября на пост областного прокурора была утверждена кандидатура Бориса Маркова, прежде занимавшего должность зампрокурора города Москвы.