Москва, 12 мая, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Министр экономического развития Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24» назвал причины возможного ослабления курса рубля к основным валютам в летние месяцы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли и доллары

По его мнению, к этому может привести рост импорта. С начала года импорт товаров из дальнего зарубежья растет на 20−25%. «Если тот тренд на рост импорта, который есть сейчас, продлить на летние месяцы и наложить сезонность, то мы получим довольно серьезный дефицит текущего счета как раз в эти месяцы», — пояснил Орешкин.

Вряд ли можно будет увидеть тот крепкий рубль, который есть сейчас при таком дефиците платежного баланса, заключил министр.

Ранее о том, что ожидается серьезное ослабление курса рубля — до 63−64 рублей за доллар — сообщило Минэкономразвития. Орешкин заявил в начале апреля, что сейчас курс рубля значительно крепче, чем предполагает официальная экономическая модель. Чтобы подогнать курс под модель, Минфин в последние месяцы ведет скупку валюты.

Глава Минэкономразвития объяснил, что сейчас в российские активы прибывает иностранный капитал, и это является одним из факторов укрепления рубля.

Напомним, в базовом сценарии макропрогноза до 2020 года ожидается, что курс доллара на конец 2017 года составит 68 рублей, на конец 2018 года — 70,8 рубля.