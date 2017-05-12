Волгоград, 12 мая, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Читайте также: Озеро слёз на Мамаевом кургане двое волгоградцев «перепутали» с бассейном

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Аллея Героев в Волгограде

Двое школьников разгромили мемориал на аллее памяти под Волгоградом

После окончания праздничных мероприятий на центральной аллее города — Аллее Героев — молодые люди украли четыре флага. О случившемся администрация города уже заявила в полицию.

Видео опубликовано студией «Высота 102»

На кадрах записи видеонаблюдения с камер, установленных на аллее, видно, как злоумышленники буквально «выкорчевывают» древки с флагами из флагштоков. Похитители, очевидно находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, скрылись. Их сейчас ищет полиция.

Примечательно, что аллея в это время суток была еще достаточно оживленной, но ни один из прохожих не попытался остановить хулиганов.

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Кроме этого инцидента, в целом празднование 9 мая в Волгограде обошлось без происшествий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД, 9 мая 2017 года в 131 населенном пункте Волгоградской области прошло 253 массовых мероприятия, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. В торжественных мероприятиях приняли участие свыше 450 тыс. человек.

Наиболее массовые мероприятия прошли в Волгограде. Здесь в торжествах участвовали 322 тыс. человек: 20 тыс. человек посетили парад, 130 тыс. человек — Мамаев курган, в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 52 тыс. человек, праздничный концерт на Центральной набережной посетили 110 тыс. человек. Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности было задействовано 4,8 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Нарушений общественного порядка допущено не было.