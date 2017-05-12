Киев, 12 мая, 2017, 10:13 — ИА Регнум. Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины (ПХГ) по состоянию на 10 мая составляют 28% от общего объема ПХГ, сообщает 12 мая УНН.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

По данным ПАО «Укртрансгаз», 10 мая в ПХГ было закачано 47,13 млн кубометров газа, отобрано — 20 тыс. кубометров газа. Таким образом, объем газа в ПХГ составил 8,922 млрд кубометров.

Отмечается, что за 10 мая Украина импортировала из Словакии 31,67 млн кубометров, из Венгрии — 1,59 млн кубометров, из Польши — 2,2 млн кубометров.

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Напомним, на Украине расположено 12 ПХГ общим объемом 31 млрд кубометров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина за четыре месяца 2017 года импортировала на 66% больше газа, чем за аналогичный период 2016 года — 4,762 млрд кубометров газа. Основным экспортером газа для Украины стала Словакия, которая оставила 3,9 млрд кубометров газа.

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При этом эксперты отмечают, что весь газ, который закупает Украина, де-факто российский, но поставляемый реверсом из других стран. Так, директор специальных проектов Научно-технического центра Психея Геннадий Рябцев заявлял, что отказ от закупок российского газа Украиной — самообман.

«Мы все равно используем российский газ по реверсу. И достаточно проверить состав газа, который поступает, чтобы убедиться в том, что никаких контрактов с немцами, швейцарцами, французами, американцами мы не имеем», — отмечает эксперт.