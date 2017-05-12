Оренбург, 12 мая, 2017, 10:04 — ИА Регнум. В Оренбургской области в марте, несмотря на завершение программы субсидирования процентных ставок по кредитам на приобретение жилья в новостройках, рынок ипотечного кредитования показал рост на 7% к соответствующему периоду 2016 года. За этот месяц выдано 1,2 тыс. кредитов на покупку жилья на сумму 1,7 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Минстрое.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

За первый квартал 2017 года свои жилищные условия с помощью ипотечного кредитования улучшили более 2,7 тыс. семей. Общий объем выданных кредитов составил 3,7 млрд рублей.

В Минстрое области обратили особое внимание на то, что значительная часть (67%) от общего количества зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве оформлена с ипотекой. Средняя ставка выдачи ипотечных кредитов в марте составила 11,8%, что положительно влияет на рост доступности ипотечного кредитования, формируя спрос среди заемщиков.

Стоит отметить, по итогам 2016 года в Оренбуржье построено 966 тыс. кв. метров жилищного фонда. Стоимость строительства 1 кв. метра жилья снизилась на 9% и составила 29 тыс. 486 рублей, то есть затраты на возведение каждого квадратного метра жилищного фонда уменьшились в среднем на 3 тыс. рублей.

За прошедший год рынок ипотеки в Оренбуржье вырос на 16% по отношению к 2015 году и составил 18,7 млрд рублей. За это время более 14 тысяч семей оренбуржцев смогли улучшить свои жилищные условия за счет ипотечного кредитования.

Как отмечают специалисты, основным фактором развития ипотеки в 2016 году стало снижение уровня процентных ставок выдачи по кредитам на рыночных условиях, а также стабильная доля кредитов, выдаваемых в рамках государственной программы субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках. Средневзвешенная ставка выдачи сократилась до 12,4% (против 13% в 2015 году). Доля семей, имеющих возможность приобрести комфортное жилье с помощью собственных и заемных средств, увеличилось с 37,14% в 2015 году до 41,7% в 2016-м.