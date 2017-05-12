Москва, 12 мая, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Для того чтобы дом был включен в программу реновации жилого фонда, это решение должны поддержать две трети жильцов. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в Стройкомплексе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мэр

По словам мэра, высказать свое мнение можно несколькими способами. Собственник помещения может зарегистрироваться в проекте «Активный гражданин», предоставить свои данные, которые будут проверены, и проголосовать. То же самое можно сделать в центрах госуслуг, которые расположены в каждом районе города.

«Если жители не хотят использовать ни тот, ни другой способ, они могут провести собрание собственников жилья, как положено по Жилищному кодексу, проголосовать сами на собрании, зафиксировать свое мнение в протоколе и представить его в районную управу», — пояснил Собянин.

Напомним, на официальном сайте московской мэрии опубликован список из 4566 пятиэтажек, предназначенных под снос. Однако многие не довольны, что их дома не попали в этот список, и добиваются расширения программы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что полная реализация программы реновации потребует не менее 10−15 лет.

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