Рыбинск, Ярославская область, 12 мая, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко пообещал завершить реставрацию храма Богоявления на Острову в деревне Хопылево, в котором был крещен адмирал Федор Ушаков. Об этом сообщает правительство региона.

Илья Бесхлебный Церковь Богоявления в Хопылево

«Будет создан попечительский совет по реконструкции храма Богоявления на Острове, в который войдут военные и государственные деятели, бизнесмены. За счет внебюджетных средств мы постараемся полностью завершить реконструкцию», — сказал Дмитрий Степаненко.

Как сообщили в правительстве региона, планируется «реконструировать не только сохранившееся каменное церковное здание, но и воссоздать весь монастырь, а также разработать план комплексного развития территории».

Богоявленский мужской монастырь, который первоначально находился на волжском острове, был закрыт в 1760-х годах в ходе секуляризационной реформы Екатерины Второй. Монастырский собор был обращен в приходской храм, который и сохранился до наших дней.

Если восстановление монастыря действительно произойдет, это будет первый такого рода факт в Ярославской области. Ранее в регионе восстанавливали только монастыри, закрытые при советской власти.

О необходимости восстановления храма Богоявления на родине Ушакова не раз заявляли ярославские историки, религиозные деятели, политики. Однако дальше частичной реставрации и консервации храма начала XVIII столетия дело не шло: на полную реставрацию нужна серьезная сумма, а прихода фактически нет, так как в Хопылево почти нет постоянных жителей.