Сан-Сальвадор, 12 мая, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Власти Сальвадора 11 мая уничтожили 1,8 тонны кокаина и 32 килограмма марихуаны, которые были изъяты в 2016 году и хранились на складах Отдела по борьбе с наркотиками Национальной гражданской полиции, сообщает интернет-портал TERRA.

Dodlive.mil Партия кокаина

Накопившиеся за год кокаин и марихуана были сожжены на территории стрельбового комплекса полиции, расположенного в кантоне Сан-Хосе Чангайо в муниципалитете Илопанго на востоке страны.

Генеральный прокурор Сальвадора пояснил, что стоимость уничтоженного кокаина составила примерно $46 миллионов, в то время как цена марихуаны составляла $30 тысяч.

Прокурор уточнил, что большая часть уничтоженных наркотиков была захвачена на различных участках сухопутных границ с соседними странами Центральной Америки, а остальное было изъято в ходе спецопераций в территориальных водах Сальвадора.

Сжигание наркотиков контролировали сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Национальной полиции, представители Управления Генеральной прокуратуры и Национального управления лекарственных препаратов.

Официальные власти Сальвадора сообщили, что с 1 января 2017 года по настоящее время спецслужбам удалось изъять 2 222 кг различных видов наркотиков с ориентировочной рыночной стоимостью $46 795 240, при этом 1 515 человек были арестованы за преступления, связанные с нелегальным оборотом наркотических веществ.

В 2016 году сальвадорские силы безопасности изъяли более 10 тонн запрещенных веществ, что стало рекордом для страны. Из общего объема изъятых наркотиков 9988,71 кг составил кокаин и 635,54 кг марихуана.

Напомним, в официальном докладе властей США о торговле наркотиками в мире указывается, что 90% кокаина, который попал на рынок США в первые шесть месяцев 2015 года, прошли через коридор в Центральной Америке.

В докладе Госдепартамента США в Конгрессе среди крупнейших производителей и стран транзита наркотиков в мире упоминаются Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панама, Сальвадор и Коста-Рика.