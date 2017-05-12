Строительство трассы «Таврида» началось в Крыму
Симферополь, 12 мая, 2017, 09:59 — ИА Регнум. В пятницу, 12 мая, в Крыму дан старт реализации нового амбициозного проекта — строительство трассы «Таврида». Мероприятие по закладке первого камня, символизирующего начало строительных работ, состоялась в 37 км от Симферополя. Об этом сообщает телеканал RT.
«В церемонии приняли участие министр транспорта России Максим Соколов, глава Крыма Сергей Аксёнов и руководитель Росавтодора Роман Старовойт», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, четырехполосная автотрасса «Таврида» протяженностью более 260 км соединит Керчь с Симферополем и Севастополем.
Первый этап строительства автотрассы в двухполосном исполнении планируется завершить к концу 2018 г, второй — к концу 2020 г.
Предельная стоимость трассы «Таврида» составляет 138,9 млрд рублей.