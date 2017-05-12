Симферополь, 12 мая, 2017, 09:59 — ИА Регнум. В пятницу, 12 мая, в Крыму дан старт реализации нового амбициозного проекта — строительство трассы «Таврида». Мероприятие по закладке первого камня, символизирующего начало строительных работ, состоялась в 37 км от Симферополя. Об этом сообщает телеканал RT.

Тетерин Виктор Кузьмич. Дорожные работы. 1958

«В церемонии приняли участие министр транспорта России Максим Соколов, глава Крыма Сергей Аксёнов и руководитель Росавтодора Роман Старовойт», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четырехполосная автотрасса «Таврида» протяженностью более 260 км соединит Керчь с Симферополем и Севастополем.

Первый этап строительства автотрассы в двухполосном исполнении планируется завершить к концу 2018 г, второй — к концу 2020 г.

Предельная стоимость трассы «Таврида» составляет 138,9 млрд рублей.