Екатеринбург, 12 мая, 2017, 09:58 — ИА Регнум. В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство о заочном аресте бывшего главы Челябинской области Михаила Юревича. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

В пресс-службе суда уточнили, что ходатайство четвёртого управления ГСУ СКР будет рассмотрено сегодня 12 мая 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении бывшего главы Челябинской области Михаила Юревича возбуждено уголовное дело о получении взяток и подстрекательстве к клевете. Однако в прошлом году он покинул территорию России и несмотря на заявления адвокатов о том, что он вернётся, Михаил Юревич так и не прибыл на допрос к следователю. В результате он был объявлен в международный розыск.