Катманду, 12 мая, 2017, 09:56 — ИА Регнум. В Непале 14 мая впервые за 20 лет пройдут местные выборы, что станет важным шагом к демократическому устройству в стране, где долгие годы бушевала гражданская война, сообщает 12 мая Reuters.

Флаг Непала

Правительство Непала надеется, что местные выборы впоследствии приведут к всеобщим выборам в государстве. Внутриполитические противоречия до сих пор сильны, так конфликт между правительством и главой верховного суда чуть было не сорвал готовящиеся выборы.

Непал страдает от политической нестабильности, связанной с многолетней гражданской войной, которая завершилась в 2006 году.

По мнению аналитиков, отсутствие выборов на местном уровне приводит к росту коррупции и подрывает усилия по восстановлению инфраструктуры, разрушенной землетрясениями 2015 года, в котором погибло около 9 тыс. человек.

В катастрофе 2015 года пострадало огромное количество граждан, около 3 млн человек лишилось крова. Многие до сих пор живут во временных хижинах, сделанных из брезента. Государство так и не выполнило обещание выделить $4,1 млрд на восстановительные работы.

Выборы в Непале должны пройти 14 июня, в них примут участие 14 млн граждан страны, имеющих право голоса.