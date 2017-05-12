Москва, 12 мая, 2017, 09:51 — ИА Регнум. «Импорт товаров у нас сейчас из дальнего зарубежья растет где-то на 20−25% в начале года. Если тот тренд на рост импорта, который есть сейчас, продлить на летние месяцы и наложить сезонность, то мы получим довольно серьезный дефицит текущего счета как раз в эти месяцы», — сказал Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Министр также выразил сомнения в том, что будет возможность увидеть «тот крепкий рубль, который есть сейчас, при таком дефиците платежного баланса».