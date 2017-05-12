Южно-Сахалинск, 12 мая, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Лицензии на медицинскую деятельность нет, доступной среды нет, вообще никаких документов нет, условий нет, масса грубейших нарушений — в таком состоянии находится Дом инвалидов в Углезаводске на Сахалине. О визите в интернат корреспонденту ИА REGNUM рассказали депутат думы и журналисты.

Алексей Лукашевич На стенах и потолках интерната то ли грибок, то ли просто грязь

Депутат Сахалинской Областной думы Галина Подойникова и журналисты регионального ИА Citysakh.ru накануне 9 Мая поехали в отдаленный городок Углезаводск, чтобы поздравить с Днем Победы стариков — инвалидов, проживающих в недавно открытом местном «Доме инвалидов». Но ни депутата, ни журналистов в обычное социальное учреждение, в нарушение действующего законодательства, не пустили. Только после адресованного в министерство социальной защиты региона требования Галина Подойникова смогла прорваться в обиталище стариков и обнаружила там колоссальное количество грубейших нарушений.

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«Мы в Углезаводск спонтанно поехали. Рассуждали на редакционной «летучке» так: Углезаводск на отшибе, старики-инвалиды одинокие, живут в интернате. А поедем, поздравим! И старикам приятно будет, да и нам. С собой в поездку пригласили депутата Галину Подойникову. Мы даже предположить не могли, чем закончится наша поездка!», — рассказал журналист ИА Citysakh.ru Алексей Лукашевич.

Здание «Дома инвалидов» в небольшом то ли городке, то ли умирающем селе Углезаводске журналисты и депутат нашли с большим трудом. Оно напоминает старый детский сад: старые ворота, дыра вместо калитки, веранды по периметру. Таблички, указывающей на предназначение здания — нет. Зато охранник на входе — есть. Охранник позвал начальство — Галину Малышеву.

«Мы … даже не поняли, куда попали. Директор Дома — интерната для инвалидов Галина Малышева почему-то переполошилась, стала спрашивать — «как вы сюда попали» и «почему вы свой визит не согласовали?» С кем?! Мы приехали поздравить беспомощных стариков с Днем Победы! Но начальница стояла буквально «насмерть». Даже сумки с подарками — конфетами, печеньем, фруктами — пришлось оставить у охранника. А начальница все твердила, как мантру: «ваш визит должен быть согласован!» И при этом многозначительно смотрела в потолок, «наверх», — рассказала Галина Подойникова.

Разумеется, после такого приема, и у депутата, и у журналистов возникло множество вопросов.

«Сколько инвалидов у вас проживает? Кто из персонала их лечит? Где ваша лицензия на осуществление профильной деятельности?», — спрашивали гости. Но ни на один вопрос Галина Малышева не ответила, продолжая твердить: «Согласуйте ваш визит».

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К тому, что сахалинские чиновники давно и фактически безнаказанно плюют на положения федерального закона «О депутатах», Галина Подойникова уже почти привыкла. И потому потребовала у министра социальной защиты Сахалинской области Елены Касьяновой поставить свою «визу» на депутатском запросе. И министр, государственный чиновник, вместо того, чтобы позвонить своей подчиненной Галине Малышевой и отчитать за грубое нарушение закона, спокойно поставила «высочайшую подпись» на бумаге, разрешив депутату проникнуть на «секретный объект» именуемый «Домом-интернатом для инвалидов».

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«Выглядит этот «дом» для несчастных стариков ужасно. На входе — дыра вместо калитки. Из всей документации на стенде — только оповещения о борьбе с терроризмом. Во дворе — «креативные» клумбы из отживших свой век старых тазиков. Таблички с наименованием учреждения нет. Вообще не понятно — что это такое?», — поделился впечатлением Алексей Лукашевич.

Вопросы о наличии документации о праве собственности на помещение, по словам Галины Подойниковой, директора учреждения поставили в тупик: «Она, наверное, где-то там, в Южно-Сахалинске». Лицензии на оказание медицинских услуг — нет. По словам директора Дома-интерната для стариков-инвалидов, «она и не нужна»: «К нам отправляют тех, кому медпомощь не нужна. А если что, приедет скорая помощь из ЦРБ».

Старикам-инвалидам не нужна медпомощь?

«Но самое возмутительное — полностью отсутствует то, что принято называть «доступной средой»: ни пандусов, ни лифтов, ни специальных поручней, ни оборудованных туалетных комнат! Директор все приговаривала, мол, скоро все исправят. Что значит скоро?! — возмутилась Галина Подойникова.

На потолках и стенах обиталища для стариков — странные пятна, то ли грибок, то ли просто грязь. В помещении столовой — опасно провисшие потолочные плиты.

Внимание депутата и журналистов привлекло меню в столовой. Из него следует, что на завтрак каждый старик получает 250 граммов каши, 50 граммов сыра, стакан молока и 100 граммов хлеба. На обед — 300 граммов щей, 300 граммов каши, бефстроганов из мяса (вес не указан), компот, 100 граммов хлеба и 1 консервированный помидор. На полдник — стакан томатного сока. На ужин — 200 граммов винегрета, 1 яйцо, хлеб и чай с сахаром.

Сколько денег тратит бюджет на питание стариков — инвалидов? Ответа на этот вопрос журналисты и депутат от заведующей так и не добились

В интернате, на момент визита группы, проживает 9 стариков — 8 мужчин и 1 женщина. Еще недавно женщин было 2, но одна из них умерла буквально за день до приезда. От неразговорчивого директора удалось лишь узнать, что старушка умерла «то ли от диабета, то ли от перенесенного инсульта».

На втором этаже интерната группа обнаружила висящие повсеместно электропровода, закрытый полиэтиленом щит пожарной сигнализации и прочие «мелочи».

Один из стариков по секрету признался журналисту, что не может помыться с 28 апреля: у него совсем не работают рука и нога, а душ не оборудован. Спальни на втором этаже, столовая на первом, спускаться очень тяжело — ни пандусов, ничего, перила неудобные. Но старики твердили: «главное, что живем не на улице».

Галина Малышева сразу подчеркнула: «Наша главная задача — ликвидировать очередь в социальные учреждения. А все недочеты мы, конечно, исправим — потом».

«Самое страшное, пожалуй, в том, что по нашим наблюдениям, в случае пожара эти старики просто обречены. Мы долго плутали по коридорам второго этажа, где расположены жилые комнаты. Мы, здоровые люди, и то заблудились. Директор нам сказала — «бегите в любом направлении, в конце всегда есть выход. Мы дошли до конца коридора, обнаружили дверь. Она оказалась намертво заблокирована. Директор интерната подергала задвижку — бесполезно. Она позвала дежурную с ключами, та пришла со связкой, ключи не подписаны. После длительных попыток подобрать ключ подходящий так и не нашелся», — рассказал Алексей Лукашевич.

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Совсем плохо и с обычной безопасностью: из охраны только сторож. Кнопки вызова полиции нет. Ближайшая «цивилизация» с полицией — город Долинск — далеко.

Как сообщало ИА REGNUM, регионам ДФО на создание «доступной среды» будет выделено более 300 млн рублей. Это на 30% больше, чем другим регионам РФ. Об этом в начале апреля сообщило Минвостокразвития. Такие объемы финансирования прописаны в законе об опережающем развитии ДФО до 2020 года. В ведомстве подчеркнули, что субсидии получат все регионы, за исключением Чукотки, где такая проблема не является масштабной.