Киев, 12 мая, 2017, 09:45 — ИА Регнум. Никакого приглашения на песенный конкурс «Евровидение-2017» не было отправлено поэту Юрию Рыбчинскому, председателю украинского жюри этого шоу, сообщил он в интервью изданию «Зеркало недели».

Карнавал

«Меня не то, что на красную дорожку не пригласили, мне пока вообще не было — как такового — даже приглашения на сам конкурс «Евровидение». Разве мне за этим нужно обращаться к организаторам?» — отметил он.

Комментируя заявление Дениса Козловского, PR-директора певицы Джамалы, о том, что ее не пустили на красную дорожку, Рыбчинский отметил, что такого не было ни в одной стране.

«Что можно говорить, если Джамалу не пустили на красную дорожку. В какой стране подобное было? Человек выиграл «Евровидение» и благодаря ему проходит сам конкурс. Но этого артиста не пускают на красную дорожку, на церемонию открытия. Это же какой-то театр абсурда. И мы, увы, в этом «театре» занимаем пока первое место», — сказал он.

По словам Рыбчинского, конкурс «вживую» он может и не увидеть, поскольку оценка жюри выносится через видеосвязь. Председатель жюри перечислил членов комиссии: помимо него работают еще четыре человека — Сергей Грачев, Яна Прядко, София Тарасова и Серж Гагарин.

«Работаем. Но с нами не заключены никакие договора. Мы не знаем даже — на каких началах работаем. Бесплатно или за деньги?» — сказал он.

Рыбчинский напомнил, что не в первый раз принимает участие в работе жюри. До сих пор такая деятельность всегда оплачивалась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый полуфинал 62-го «Евровидения» состоялся в Киеве 9 мая. После него Козловский заявил:

«Джамале запретили идти на красную дорожку. Странно, не правда ли, что победителю предыдущего года, который привез Евровидение в Украину, запрещают там появляться».

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Финальное выступление артистов назначено на 13 мая. В финал вышли десять конкурсантов.

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