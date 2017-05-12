Москва, 12 мая, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Банк России с 12 мая 2017 г. отозвал лицензии у двух страховых брокеров — ООО «Страховой брокер «Столица» и ООО «Страховой дом «Восточные брокеры». Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Причины отзыва лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности в обоих случаях разные.

Так, ООО «Страховой брокер «Столица» лишилось лицензии, так как в течение 12 месяцев не предоставляло ЦБ РФ необходимую отчетность.

Лицензию у ООО «Страховой дом «Восточные брокеры» отозвали после того, как руководство субъекта страхового дела сообщило о добровольном отказе в дальнейшем осуществлять страховую деятельность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2016 год Центробанк РФ отозвал лицензии у 88 банков. В 2015 году лишились лицензии на проведение банковских операций 93 банка.

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