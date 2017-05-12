Чэнду, Китай, 12 мая, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Китайские интернет-пользователи активно обсуждают историю 26-летнего жителя провинции Хубэй, который по состоянию на сегодняшний день считается самым тяжелым гражданином КНР. Вес Хуан Тао составляет 220 кг, ради снижения веса молодой человек решился на сразу несколько сложных хирургических операций.

Толстяки [Цитата из кф «Три толстяка». реж. Алексей Баталов и Иосиф Шапиро. 1966. CCCР

Хуан Тао с самого детства страдал от сильнейшего ожирения. В возрасте 9 лет мальчик весил более 100 кг. Будучи подростком, Хуан Тао решил скинуть лишний вес, благодаря многомесячной диете ему удалось сбросить более половины собственного веса, однако после отказа от ограничений в вес подростка удвоился, пишет «Чэнду жибао».

В феврале 2017 года Хуан Тао потерял сознание и провел несколько дней в коме, причиной ухудшения самочувствия стал избыточный вес. В тот момент вес Хуан Тао составлял 270 кг. Мужчина принял решение сделать операцию по снижению веса. Хирурги провели операцию, в результате которой пациент «похудел» на 50 кг. Хуан Тао решил не останавливаться на достигнутом и вновь обратился к хирургам.

11 мая в одной из клиник Чэнду была успешно проведена очередная операция, в ходе которой врачи уменьшили объем желудка пациента на 80%. Самому тяжелому жителю Китая предстоит перенести еще 2 операции, после которых вес мужчины установится на отметке 110 кг.

По данным Национальной комиссии здравоохранения и планирования семьи, более 10,8% граждан КНР мужского пола страдают от избыточного веса.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, необычная программа по похудению стартовала в одной из компаний в китайском городе Сиань. Руководство Xian Jingtian Investment Consulting стало выплачивать своим сотрудникам по 100 юаней за каждый «скинутый» килограмм.