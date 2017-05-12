Вашингтон, 12 мая, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Во время слушаний в Сенате США комитета по разведке по вопросам глобальных угроз Помпео поднял тему кризиса в Венесуэле, а именно отметил явление венесуэльского ополчения, массовое вооружение его членов и связанные с этим риски.

Советский плакат «Вашингтонская голубка». 1953

«Риск того, что эти группы будут действовать вне контроля, увеличивается каждую минуту», — заявил Помпео.

«Огромные потоки оружия циркулируют в Венесуэле, и это невероятный реальный и серьезный риск, угроза для Южной Америки, Центральной Америки, а не только для Венесуэлы», — заявил директор ЦРУ.

Однако, по словам Помпео, ЦРУ пока не зафиксировало крупных перемещений вооружений.

Директор Национальный разведки Дэн Коутс, со своей стороны, заявил в ходе слушаний, что «в Венесуэле непопулярное автократическое правительство будет прибегать ко все более репрессивным мерам для усмирения политических противников и уличных беспорядков».

«Нефть уже давно является источником финансовых средств режима, однако неэффективное управление привело к снижению доходов от производства. Мы предполагаем, что правительство Венесуэлы будет пытаться сдерживать инфляцию, производя выплаты долгов и оплату импорта дефицитных товаров первой необходимости и лекарственных средств», — заявил Коутс.

Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне экономического кризиса в стране и обострения конфликта с парламентской оппозицией, приведшего к массовым уличным протестам и насилию, объявил о расширении национальных сил ополчения до 500 тыс. человек и их вооружения для защиты конституционного порядка в Венесуэле. Президент также заверил, что ополчение будет действовать под контролем вооруженных сил страны.