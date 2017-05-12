Киев, 12 мая, 2017, 09:35 — ИА Регнум. На государственное строительство в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Луганской Народной Республике (ЛНР) будут иметь влияние центробежные силы на Украине, заявил политолог Олег Бондаренко, сообщает 12 мая «ПолитНавигатор».

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По его словам, от Украины рано или поздно начнут отдаляться Одесса, Харьков и другие территории по различным причинам — экономическим, природным и другим, а такое отдаление также повлияет и на развитие ДНР и ЛНР.

Бондаренко отметил, что «пройдет совсем немного времени», прежде чем на Украине начнется очередное отделение территорий, после чего может быть создано «какое-то новое образование из различных украинских территорий», в которое могут войти ДНР и ЛНР.

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Напомним, 11 мая 2014 года в Донбассе прошли референдумы об отделении ЛНР и ДНР от Украины и провозглашения ими независимости. Большинство населения Донбасса поддержало идею самоопределения республик.

В свою очередь, Киев назвал плебисцит «неконституционным» и направил в Донбасс войска для подавления протестов, однако ополчение республик смогло остановить наступление ВСУ.