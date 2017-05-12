Ударивший женщину водитель иномарки стал фигурантом уголовного дела
Москва, 12 мая, 2017, 09:18 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, который в центре Москвы не уступил дорогу женщине с детьми, а затем дважды ударил ее, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Представитель СКР уточнила, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Москве Александру Дрыманову задержать и допросить нарушившего правила водителя, который нанес женщине телесные повреждения.
«После появления информации о данном происшествии в СМИ следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве незамедлительно подключились к выяснению всех обстоятельств произошедшего и по результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело», — сообщила Петренко.
Напомним, инцидент произошел 5 мая в центре Москвы. Водитель автомобиля «BMW» на пешеходном переходе не уступил дорогу женщине, которая переходила улицу с двумя детьми. Водитель при этом двигался по 1-ому Вражскому переулку со стороны улицы Плющихи.
Женщина от неожиданности хлопнула ладонью по кузову машины, после чего со своими детьми перешла дорогу. Водитель выскочил из машины, догнал женщину и два раза ударил ее.
Действия водителя иномарки попали на видео, которое СМИ выложили в открытый доступ. Началась проверка, в ходе которой были опрошены свидетели и назначена судебно-медицинская экспертиза.
«В настоящее время мужчина 1973 года рождения доставлен в следственный отдел, где с ним проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в СКР.